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Французы соскучились по русской культуре, заявил генконсул - РИА Новости, 15.06.2026
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07:43 15.06.2026
Французы соскучились по русской культуре, заявил генконсул

Генконсул Оранский: французы соскучились по русской культуре

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на церковь Святой Марии Магдалины
Вид на церковь Святой Марии Магдалины - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на церковь Святой Марии Магдалины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русская культура и язык стали для французов экзотикой, по которой они соскучились, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
  • Вековые традиции дружбы народов России и Франции продолжают служить основой для взаимопонимания и культурного диалога, несмотря на попытки Запада пересмотреть историю.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Русская культура стала для французов экзотикой, по которой они очень соскучились, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"Интерес к России всегда был на высоком уровне. Сейчас же, на фоне повсеместных запретов в Европе всего русского, русский язык и русская культура стали для французов экзотикой, по которой все очень соскучились", - сказал дипломат.
Оранский отметил, что, несмотря на регулярные попытки Запада пересмотреть историю, вековые традиции дружбы народов России и Франции продолжают служить основой для взаимопонимания и культурного диалога.
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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