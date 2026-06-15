Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русская культура и язык стали для французов экзотикой, по которой они соскучились, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
- Вековые традиции дружбы народов России и Франции продолжают служить основой для взаимопонимания и культурного диалога, несмотря на попытки Запада пересмотреть историю.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Русская культура стала для французов экзотикой, по которой они очень соскучились, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
Оранский отметил, что, несмотря на регулярные попытки Запада пересмотреть историю, вековые традиции дружбы народов России и Франции продолжают служить основой для взаимопонимания и культурного диалога.