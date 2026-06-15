Отсутствие российских туристов ударило по югу Франции, рассказал генконсул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отсутствие российских туристов ударило по экономике юга Франции, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
- До пандемии и санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии французского Лазурного берега.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отсутствие российских туристов ударило по экономике юга Франции, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"Отсутствие наших туристов, конечно, ударило по экономике южных регионов Франции, но не катастрофически", - рассказал Оранский.
Дипломат напомнил, что до пандемии и санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии французского Лазурного берега.