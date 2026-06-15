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Отсутствие российских туристов ударило по югу Франции, рассказал генконсул - РИА Новости, 15.06.2026
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Туризм
 
07:18 15.06.2026
Отсутствие российских туристов ударило по югу Франции, рассказал генконсул

Оранский: отсутствие российских туристов ударило по экономике юга Франции

© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в МарселеГенеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие российских туристов ударило по экономике юга Франции, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
  • До пандемии и санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии французского Лазурного берега.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отсутствие российских туристов ударило по экономике юга Франции, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"Отсутствие наших туристов, конечно, ударило по экономике южных регионов Франции, но не катастрофически", - рассказал Оранский.
Дипломат напомнил, что до пандемии и санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии французского Лазурного берега.
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