Французы обращаются за "идеологической визой" в Россию, рассказал генконсул

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Французские граждане обращаются с заявками на получение "визы традиционных ценностей" в Россию, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

"Однако наш визовой отдел работает в штатном режиме, в том числе по регулярной обработке досье для получения так называемых "идеологических" виз для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности", - рассказал Оранский.