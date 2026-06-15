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Французы обращаются за "идеологической визой" в Россию, рассказал генконсул - РИА Новости, 15.06.2026
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00:55 15.06.2026
Французы обращаются за "идеологической визой" в Россию, рассказал генконсул

Генконсул Оранский: французы хотят получить «визу традиционных ценностей»

© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в МарселеГенеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские граждане обращаются с заявками на получение «визы традиционных ценностей» в Россию.
  • Из-за введения электронных виз сложно судить о числе французских граждан, направляющихся в Россию.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Французские граждане обращаются с заявками на получение "визы традиционных ценностей" в Россию, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
По словам генконсула, в связи с введением электронных виз, которые можно оформить онлайн без обращения в консульские учреждения, сложно судить о числе французских граждан, направляющихся в Россию.
"Однако наш визовой отдел работает в штатном режиме, в том числе по регулярной обработке досье для получения так называемых "идеологических" виз для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности", - рассказал Оранский.
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