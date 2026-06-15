Глава МИД Турции планирует в ближайшие дни встретиться с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию 16–17 июня 2026 года.
- В ходе визита он рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным и другими высокопоставленными лицами.
АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе планируемого визита в РФ 16-17 июня рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
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"Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Российскую Федерацию 16-17 июня 2026 года по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Фидан рассчитывает на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами", - сообщил собеседник агентства.
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