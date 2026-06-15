Глава МИД Турции планирует в ближайшие дни встретиться с Путиным

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"Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Российскую Федерацию 16-17 июня 2026 года по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Фидан рассчитывает на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами", - сообщил собеседник агентства.