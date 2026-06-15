Фетисов заявил, что Россия гордится игроками "Каролины" в НХЛ

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что обрадован тем, что три российских хоккеиста стали обладателями главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона.