Фетисов заявил, что Россия гордится игроками "Каролины" в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рад, что три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли.
- «Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» в финале плей-офф НХЛ, в составе чемпионов выступают три россиянина: Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников.
- Для всех трех российских хоккеистов этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что обрадован тем, что три российских хоккеиста стали обладателями главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона.
В финале плей-офф НХЛ "Каролина Харрикейнз" обыграла "Вегас Голден Найтс" в шести матчах серии (4-2). В составе чемпионов выступают три россиянина: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для всех троих этот Кубок Стэнли стал первым в их игровой карьере в НХЛ.
"Я поздравляю ребят, они молодцы. На самом деле, это, наверное, самая ожидаемая победа. Потому что "Каролина" очень солидно выступала и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. И вдвойне приятно, что трех наших ребят в свое время заметили в НХЛ и доверили им свои позиции. Это говорит о том, что все они игроки высокого уровня. Я поздравляю их с тем, что их фамилии появятся на Кубке Стэнли. Мы радуемся за них и гордимся ими", - сказал Фетисов.