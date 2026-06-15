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"Как игра в наперстки": Фетисов высказался о допуске российских хоккеистов - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
13:04 15.06.2026
"Как игра в наперстки": Фетисов высказался о допуске российских хоккеистов

Фетисов сравнил ситуацию с допуском сборной России по хоккею с игрой в наперстки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы, выразил сомнения относительно быстрого возвращения российских команд к участию в международных соревнованиях.
  • В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок.
  • Люк Тардиф, президент IIHF, заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не стоит обольщаться в вопросах снятия запрета и быстрого возвращения российских команд к участию в международных соревнованиях.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
"Знаете, это похоже на ситуацию, которая была в 90-х годах, когда были наперсточники. И у многих людей было столько ожиданий, что можно угадать, под каким из трех стаканчиков находится шарик. Вот как раз такой вариант в отношении нас, похоже, и культивируется в Международной федерации хоккея", - сказал Фетисов.
"Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия, и непонятно, какой у нее есть статус для того, чтобы принимать или отменять решения. Я бы не обольщался", - добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о перспективах возвращения российских команд на международную арену.
В мае министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности.
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Ротенберг рассказал о серьезной работе по возвращению российского хоккею
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ХоккейВячеслав ФетисовЛюк ТардифМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Госдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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