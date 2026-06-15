"Как игра в наперстки": Фетисов высказался о допуске российских хоккеистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы, выразил сомнения относительно быстрого возвращения российских команд к участию в международных соревнованиях.
- В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок.
- Люк Тардиф, президент IIHF, заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не стоит обольщаться в вопросах снятия запрета и быстрого возвращения российских команд к участию в международных соревнованиях.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
"Знаете, это похоже на ситуацию, которая была в 90-х годах, когда были наперсточники. И у многих людей было столько ожиданий, что можно угадать, под каким из трех стаканчиков находится шарик. Вот как раз такой вариант в отношении нас, похоже, и культивируется в Международной федерации хоккея", - сказал Фетисов.
"Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия, и непонятно, какой у нее есть статус для того, чтобы принимать или отменять решения. Я бы не обольщался", - добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о перспективах возвращения российских команд на международную арену.
В мае министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27 по соображениям безопасности.