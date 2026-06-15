"Как игра в наперстки": Фетисов высказался о допуске российских хоккеистов

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не стоит обольщаться в вопросах снятия запрета и быстрого возвращения российских команд к участию в международных соревнованиях.

"Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия, и непонятно, какой у нее есть статус для того, чтобы принимать или отменять решения. Я бы не обольщался", - добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о перспективах возвращения российских команд на международную арену.