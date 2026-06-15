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На Украине началась подготовка для эвакуации мощностей на трех заводах ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
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13:45 15.06.2026 (обновлено: 14:06 15.06.2026)
На Украине началась подготовка для эвакуации мощностей на трех заводах ВСУ

МО: в Дружковке началась подготовка для эвакуации мощностей на трех заводах ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на трех заводах в Дружковке.
  • Среди них — машиностроительный завод, задействованный в ремонте бронетехники ВСУ, метизный завод и завод "Ремсчетмаш", производящий электротехническое оборудование.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подготовительные мероприятия для эвакуации мощностей начались на трех заводах в Дружковке, в том числе задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В городе Дружковка подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на Дружковском метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование", - говорится в сообщении.
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