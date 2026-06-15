На Украине началась подготовка для эвакуации мощностей на трех заводах ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на трех заводах в Дружковке.
- Среди них — машиностроительный завод, задействованный в ремонте бронетехники ВСУ, метизный завод и завод "Ремсчетмаш", производящий электротехническое оборудование.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Подготовительные мероприятия для эвакуации мощностей начались на трех заводах в Дружковке, в том числе задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В городе Дружковка подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на Дружковском машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на Дружковском метизном заводе и заводе Ремсчетмаш, производящем электротехническое оборудование", - говорится в сообщении.
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