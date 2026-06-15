ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам пройдут 15 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 242 тысяч человек зарегистрировано для сдачи ЕГЭ по биологии, географии и письменной части экзамена по иностранным языкам 15 июня.

ЕГЭ по биологии будут сдавать почти 134 тысячи участников, экзамен включает в себя 28 заданий и минимальный балл установлен на уровне 36 баллов.

На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 24 тысяч человек, экзаменационная работа включает в себя 29 заданий, минимальный балл — 37 баллов.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ЕГЭ-2026 по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам планируют сдавать 15 июня более 242 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре.

"Основной период ЕГЭ 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 242 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 3659 экзаменационных пунктов.

На ЕГЭ по биологии 15 июня зарегистрировано почти 134 тысячи участников.

Рособрнадзоре напомнили, что экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 24 тысяч человек. Экзаменационная работа включает в себя 29 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа.

Отмечается, что при выполнении заданий можно использовать непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл ЕГЭ по географии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 37 баллов.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать около 83 тысяч человек, по немецкому языку - 549 человек, по французскому – 384 человека, по китайскому – 388 человек, по испанскому – 145 человек.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 38 заданий, по китайскому языку – 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы по европейским языкам отводится 3 часа 10 минут, по китайскому языку – 3 часа.

В ведомстве добавили, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Устную часть экзамена участники ЕГЭ сдадут 18 и 19 июня.