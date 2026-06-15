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В Госдуме назвали оптимальный для развития экономики курс рубля - РИА Новости, 15.06.2026
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01:32 15.06.2026
В Госдуме назвали оптимальный для развития экономики курс рубля

Депутат Аксаков назвал курс 80 рублей за доллар оптимальным для экономики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые и долларовые купюры
Рублевые и долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что оптимальный для развития экономики курс рубля — 80 рублей за доллар.
  • По мнению Аксакова, такой курс позволит экспортерам больше зарабатывать в рублевом выражении, а внутренним производителям — иметь более конкурентные цены.
  • Депутат прогнозирует, что курс рубля на конец года составит 80 рублей за доллар.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Оптимальный для развития экономики курс рубля – 80 рублей за доллар, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
"Здесь разные точки зрения. Есть точки зрения, что и 100 рублей за доллар – это самый оптимальный курс для того, чтобы нашу экономику сделать более конкурентоспособной. Я думаю, что если 80 рублей за доллар будет, то это хорошая цифра, которая, с одной стороны, позволит нашим экспортерам в рублевом выражении больше зарабатывать, а нашим внутренним производителям иметь цену товара более конкурентную, чем они сейчас имеют, когда за 70 рублей продается доллар", - сказал он.
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"Соответственно, 80 рублей за доллар, на мой взгляд, нормальная величина, которая позволяла бы развиваться экономике в конкурентных условиях", - подытожил Аксаков.
По мнению депутата, курс рубля на конец года составит 80 рублей за доллар.
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ЭкономикаАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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