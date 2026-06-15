В Госдуме назвали оптимальный для развития экономики курс рубля

"Здесь разные точки зрения. Есть точки зрения, что и 100 рублей за доллар – это самый оптимальный курс для того, чтобы нашу экономику сделать более конкурентоспособной. Я думаю, что если 80 рублей за доллар будет, то это хорошая цифра, которая, с одной стороны, позволит нашим экспортерам в рублевом выражении больше зарабатывать, а нашим внутренним производителям иметь цену товара более конкурентную, чем они сейчас имеют, когда за 70 рублей продается доллар", - сказал он.