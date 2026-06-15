В квартире жительницы Екатеринбурга прописали почти 60 человек из Ингушетии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге полиция проводит проверку о массовой регистрации людей Ингушетии в квартире местной жительницы.
- У женщины взломали аккаунт на "Госуслугах", после чего в ее квартире зарегистрировали 57 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. В Екатеринбурге полицейские начали проверку после заявления местной жительницы о том, что в ее квартире прописали почти 60 человек из Ингушетии.
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"Заявление гражданки зарегистрировано в отделе полиции №9. В настоящее время по нему проводится проверка", — сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
По информации местных, аккаунт женщины на "Госуслугах" удаленно взломали из Ингушетии и зарегистрировали в ее двухкомнатной квартире "целое горное село" — 57 человек. Хозяйка квартиры узнала об этом, когда ей стали приходить большие счета за коммунальные услуги. Кроме того, некоторые "жильцы" уже обратились за пособием на на 85 детей.
В полиции женщине рекомендовали обратиться в отдел по вопросам миграции, чтобы прекратить регистрацию людей в ее квартире.