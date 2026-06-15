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Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 192 - РИА Новости, 15.06.2026
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21:04 15.06.2026
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 192

Минздрав: число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 192

© AP Photo / Moses SawasawaПохороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 192, число подтвержденных случаев заражения превысило 808.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 192, число подтвержденных случаев заражения превысило 808, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным, опубликованным ведомством в соцсети X, общее число подтвержденных случаев составляет 808, при этом 192 человека скончались.
Летальность вируса оценивается министерством в 23,8%.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Вспышка Эболы - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вспышка Эболы: чем опасен вирус и возможна ли пандемия
29 мая, 16:25
 
В миреДемократическая Республика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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