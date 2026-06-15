Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 192

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 192, число подтвержденных случаев заражения превысило 808.
- ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 192, число подтвержденных случаев заражения превысило 808, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным, опубликованным ведомством в соцсети X, общее число подтвержденных случаев составляет 808, при этом 192 человека скончались.
Летальность вируса оценивается министерством в 23,8%.