Рейтинг@Mail.ru
Патрушев оценил действия силовиков во время теракта на Дубровке в 2002 году - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 15.06.2026
Патрушев оценил действия силовиков во время теракта на Дубровке в 2002 году

Патрушев: растерянность спасателей привела к гибели заложников на Дубровке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФотографии жертв захвата террористами мирных людей на мюзикле "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке
Фотографии жертв захвата террористами мирных людей на мюзикле Норд-Ост в Театральном центре на Дубровке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Фотографии жертв захвата террористами мирных людей на мюзикле "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению Николая Патрушева, ФСБ сработала слаженнее других ведомств во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году.
  • Жертвы среди заложников произошли из-за того, что спасательные службы растерялись и не смогли своевременно оказать помощь.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России слаженнее других ведомств сработала во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, а вот спасатели растерялись, что привело к жертвам среди заложников, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, занимавший тогда пост директора ФСБ.
"Конечно, сама ситуация была чрезвычайно сложной. Террористы проникли практически в самый центр нашей страны, они были отлично вооружены и получали прямые указания от своих западных кураторов совершать максимум терактов на территории России с целью дестабилизации ситуации, а затем осуществления госпереворота", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Сестра погибшего заложника "Норд-Оста" отсудила компенсацию спустя 23 года
24 октября 2025, 05:47
Тогда был незамедлительно создан оперативный штаб, обо всех действиях Патрушев докладывал президенту России Владимиру Путину.
Москве мы нашли здание, похожее по своей планировке на Театральный центр на Дубровке. В нем лучшие силы Центра специального назначения отрабатывали действия по освобождению заложников. По готовности приступили к штурму. Подготовленный оперативным штабом план был реализован. Бандитам не удалось привести в действие ни одно из взрывных устройств, террористы были уничтожены", - отметил Патрушев.
По его словам, потерь не должно было быть, однако жертвы среди заложников все же были.
"Подчеркну, подразделения ФСБ отработали профессионально. А вот у других служб такой слаженности не было", - добавил Патрушев.
На месте теракта в школе N 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Бортников назвал теракт в Беслане Рубиконом, после которого создали НАК
10 марта, 10:37
После уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь, пояснил он.
"Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям", - считает Патрушев.
Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовки к действиям в экстремальных ситуациях, отметил он.
"И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра (Александра - ред.) Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее", - сказал помощник президента РФ.
Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
Сотрудник Росгвардии в оцеплении у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Золотов оценил работу Росгвардии при задержании террористов в "Крокусе"
27 марта, 00:16
 
РоссияМоскваНиколай ПатрушевВладимир ПутинМовсар БараевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала