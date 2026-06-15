Патрушев оценил действия силовиков во время теракта на Дубровке в 2002 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Николая Патрушева, ФСБ сработала слаженнее других ведомств во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году.
- Жертвы среди заложников произошли из-за того, что спасательные службы растерялись и не смогли своевременно оказать помощь.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России слаженнее других ведомств сработала во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, а вот спасатели растерялись, что привело к жертвам среди заложников, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, занимавший тогда пост директора ФСБ.
"Конечно, сама ситуация была чрезвычайно сложной. Террористы проникли практически в самый центр нашей страны, они были отлично вооружены и получали прямые указания от своих западных кураторов совершать максимум терактов на территории России с целью дестабилизации ситуации, а затем осуществления госпереворота", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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Тогда был незамедлительно создан оперативный штаб, обо всех действиях Патрушев докладывал президенту России Владимиру Путину.
"В Москве мы нашли здание, похожее по своей планировке на Театральный центр на Дубровке. В нем лучшие силы Центра специального назначения отрабатывали действия по освобождению заложников. По готовности приступили к штурму. Подготовленный оперативным штабом план был реализован. Бандитам не удалось привести в действие ни одно из взрывных устройств, террористы были уничтожены", - отметил Патрушев.
По его словам, потерь не должно было быть, однако жертвы среди заложников все же были.
"Подчеркну, подразделения ФСБ отработали профессионально. А вот у других служб такой слаженности не было", - добавил Патрушев.
После уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь, пояснил он.
"Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям", - считает Патрушев.
Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовки к действиям в экстремальных ситуациях, отметил он.
"И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра (Александра - ред.) Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее", - сказал помощник президента РФ.
Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в заложниках с 23 по 26 октября 2002 года зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". Всего в плену у террористов оказались более 900 человек. В результате операции спецслужб были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.