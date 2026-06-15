Патрушев оценил действия силовиков во время теракта на Дубровке в 2002 году

Краткий пересказ от РИА ИИ По мнению Николая Патрушева, ФСБ сработала слаженнее других ведомств во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Жертвы среди заложников произошли из-за того, что спасательные службы растерялись и не смогли своевременно оказать помощь.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России слаженнее других ведомств сработала во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, а вот спасатели растерялись, что привело к жертвам среди заложников, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, занимавший тогда пост директора ФСБ.

"Конечно, сама ситуация была чрезвычайно сложной. Террористы проникли практически в самый центр нашей страны, они были отлично вооружены и получали прямые указания от своих западных кураторов совершать максимум терактов на территории России с целью дестабилизации ситуации, а затем осуществления госпереворота", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Тогда был незамедлительно создан оперативный штаб, обо всех действиях Патрушев докладывал президенту России Владимиру Путину

"В Москве мы нашли здание, похожее по своей планировке на Театральный центр на Дубровке . В нем лучшие силы Центра специального назначения отрабатывали действия по освобождению заложников. По готовности приступили к штурму. Подготовленный оперативным штабом план был реализован. Бандитам не удалось привести в действие ни одно из взрывных устройств, террористы были уничтожены", - отметил Патрушев.

По его словам, потерь не должно было быть, однако жертвы среди заложников все же были.

"Подчеркну, подразделения ФСБ отработали профессионально. А вот у других служб такой слаженности не было", - добавил Патрушев.

После уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь, пояснил он.

"Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям", - считает Патрушев.

Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовки к действиям в экстремальных ситуациях, отметил он.

"И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра (Александра - ред.) Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее", - сказал помощник президента РФ.