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В Тюменской области завели дело после ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком - РИА Новости, 15.06.2026
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12:14 15.06.2026
В Тюменской области завели дело после ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком

СК завел дело после столкновения вахтового автобуса и фуры в Тюменской области

© Главное управление МЧС России по Тюменской областиПоследствия ДТП с участием автобуса и грузовика в Тюмени
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика в Тюмени - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Главное управление МЧС России по Тюменской области
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика в Тюмени
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюменской области произошло столкновение вахтового автобуса King Long с грузовиком Volvo.
  • В автобусе находились 19 пассажиров и два водителя, один из водителей погиб, двое пассажиров получили ранения.
  • После ДТП возбудидли уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбудили в Тюменской области после столкновения автобуса с вахтовиками и грузовика, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Ранним утром в понедельник на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 60-летний водитель вахтового автобуса King Long допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем Volvo, в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Находившийся за рулем водитель, который, возможно, уснул за рулем, погиб, двое из 11 осмотренных медиками пассажиров получили ранения. Автобус следовал из Башкирии в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру.
"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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