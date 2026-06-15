В Тюменской области завели дело после ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюменской области произошло столкновение вахтового автобуса King Long с грузовиком Volvo.
- В автобусе находились 19 пассажиров и два водителя, один из водителей погиб, двое пассажиров получили ранения.
- После ДТП возбудидли уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг возбудили в Тюменской области после столкновения автобуса с вахтовиками и грузовика, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Ранним утром в понедельник на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 60-летний водитель вахтового автобуса King Long допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем Volvo, в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Находившийся за рулем водитель, который, возможно, уснул за рулем, погиб, двое из 11 осмотренных медиками пассажиров получили ранения. Автобус следовал из Башкирии в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру.