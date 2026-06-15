Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
- В Днепропетровской и нескольких других областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и частях Киевской, Полтавской, Сумской областей Украины.
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