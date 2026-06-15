Месть за сына? Тренера сборной скандально уволили после первого матча на ЧМ

На старте чемпионата мира произошло сразу несколько неожиданных сюжетов. Одним из них стало рекордное увольнение тренера сборной Туниса — такого не было ни разу с 1930 года! РИА Новости Спорт рассказывает о главных событиях четвертого игрового дня мундиаля.

Разгром от шведов и драка сына

Сборная Туниса никогда не считалась фаворитом на чемпионатах мира, однако выступает на них регулярно. В этот раз североафриканская команда под руководством Сабри Лямуши уверенно прошла квалификацию, не потерпев ни одного поражения, и по результатам жеребьевки попала в группу F с Нидерландами, Японией и Швецией.

Конечно, бороться с голландцами за первое место в группе Лямуши вряд ли рассчитывал, однако претендовать на выход из группы — точно. Тем более при новом формате, когда выйти в плей-офф можно и с третьего места.

Эта задача для Туниса максимально осложнилась уже по итогам первого матча. Шведы, занявшие в квалификации последнее место в группе с двумя очками и пробившиеся на ЧМ через Лигу Наций УЕФА, просто разнесли африканцев — 5:1. Воспрял даже Александр Исак, который мучался от травм и провел один из худших сезонов в карьере.

© AP Photo Игроки сборной Швеции Исак и Дьокереш © AP Photo Игроки сборной Швеции Исак и Дьокереш

Разгромы для ЧМ, в том числе в первом туре — не редкость, но ни один из них еще никогда не приводил к увольнению тренера. Тунисцы отметились уникальным решением — на экстренном заседании футбольной федерации убрали Лямуши с поста. СМИ сообщают, что положение тренера осложнялось поведением его сына, которого Лямуши взял в делегацию команды, а тот подрался с болельщиками.

Впервые за всю историю чемпионатов мира главный тренер сборной покинул свой пост после первого матча. Интересно, что на ЧМ-1998 тогдашний тренер тунисцев Хенрик Касперчак тоже не продержался до конца турнира — польский специалист подал в отставку после двух поражений.

Японцы удивили нидерландцев

Соперники шведов и тунисцев по группе в очном матче тоже устроили шоу с неожиданным исходом. Первый тайм в игре Нидерландов и Японии прошел относительно спокойно, а вот во втором посыпались голы.

Сначала сработала "ливерпульская" связка — Райан Гравенберх навесом нашел Вирджила ван Дейка , и тот головой переправил мяч в ворота японцев. Уже через шесть минут Накамура сравнял счет, но скорости только нарастали.

"Оранжевые" довольно быстро снова вышли вперед — на этот раз постарался Крисенсио Саммервилл . После этого команда Роналда Кумана начала "терпеть". Японцы раз за разом проводили опасные атаки, и к 89-й минуте все-таки добились гола. Для еще одного мяча не было уже ни времени, ни сил.

© AP Photo / Julio Cortez Эпизод матча Нидерланды - Япония © AP Photo / Julio Cortez Эпизод матча Нидерланды - Япония

Кюрасао забило Нойеру!

В четвертый игровой день стартовал еще один из фаворитов мундиаля — сборная Германии. Подопечные Юлиана Нагельсмана попали в квартет с ивуарийцами, эквадорцами и представителями острова Кюрасао — дебютантами ЧМ. Именно с ними немцев и свел жребий в первом туре — вывеска под разгром.

Германия открыла счет уже на шестой минуте, однако команда Дика Адвоката оказалась не так проста. На 21 минуте островитяне сравняли счет. Автором плотного удара с границы штрафной стал Ливано Комененция. Забить первый гол сборной в истории чемпионатов мира в ворота великого Мануэля Нойера — отдельное достижение.