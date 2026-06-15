Курский чиновник объяснил, почему его фразу восприняли как "пошел вон"

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"Прервался интернет, и Владимир - парень, который занимается настройкой интернета, технический специалист, занимался настройкой интернета. И когда включилась картинка, оказывается, что включается и микрофон вместе с картинкой, пошел интернет и включился монитор, я эту фразу произнес: "Пошел, Вов". То есть, имея в виду, что "пошел" интернет", – пояснил Вертиков.