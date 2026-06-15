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Курский чиновник объяснил, почему его фразу восприняли как "пошел вон" - РИА Новости, 15.06.2026
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15:40 15.06.2026

Курский чиновник объяснил, почему его фразу восприняли как "пошел вон"

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На оперативном заседании правительства Курской области замглавы Льговского района Павел Вертиков, участвовавший в нем онлайн, произнес фразу "Пошел вон".
  • Губернатор Александр Хинштейн назвал такое поведение недопустимым и пообещал поставить вопрос о наказании Вертикова.
  • Чиновник пояснил, что на самом деле сказал техническому специалисту Владимиру фразу "Пошел, Вов", имея в виду восстановление интернета.
КУРСК, 15 июн – РИА Новости. Подвергшийся критике во время заседания правительства Курской области чиновник из Льговского района Павел Вертиков заявил РИА Новости, что сказал техническому специалисту Владимиру о восстановлении интернета фразой "пошел, Вов", тогда как людям послышалось "пошел вон".
В понедельник на оперативном заседании правительства Курской области замглавы Льговского района Вертиков, участвовавший в нем онлайн, обронил фразу "пошел вон". Губернатор Александр Хинштейн поинтересовался, кому она адресована, назвал поведение чиновника недопустимым и пообещал связаться с находящимся в отпуске главой района и поставить вопрос о наказании Вертикова.
«
"Прервался интернет, и Владимир - парень, который занимается настройкой интернета, технический специалист, занимался настройкой интернета. И когда включилась картинка, оказывается, что включается и микрофон вместе с картинкой, пошел интернет и включился монитор, я эту фразу произнес: "Пошел, Вов". То есть, имея в виду, что "пошел" интернет", – пояснил Вертиков.
Собеседник назвал ситуацию "дурацкой" и отметил, что доложил о произошедшем главе Льговского района.
"У нас со всеми сотрудниками в администрации доброжелательные отношения, ни больше, ни меньше. Но у нас в администрации такого нет", – добавил Вертиков.
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