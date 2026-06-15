В Бурятии ищут пропавшую пять дней назад жительницу Иркутска

УЛАН-УДЭ, 15 июн - РИА Новости. Пропавшую пять дней назад жительницу Иркутска ищут в Бурятии, сообщил РИА Новости региональный представитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Бурятии Владимир Сиденов.

"На сегодняшний день установлено, что при себе у разыскиваемой имеется мобильный телефон. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят технические и оперативные мероприятия, направленные на установление местоположения телефона и отслеживание маршрута передвижения гражданки", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.