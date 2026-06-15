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В Бурятии ищут пропавшую пять дней назад жительницу Иркутска - РИА Новости, 15.06.2026
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15:40 15.06.2026
В Бурятии ищут пропавшую пять дней назад жительницу Иркутска

Сиденов: пропавшую пять дней назад жительницу Иркутска ищут в Бурятии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Иркутска пропала 10 июня, ее ищут в Бурятии.
  • Родственники подали заявку на поиск 12 июня, и поисковый отряд «Лиза Алерт» в Бурятии начал распространение информации о пропаже.
  • Региональное МВД организовало оперативно-розыскные мероприятия, включая технические действия по установлению местоположения мобильного телефона пропавшей.
УЛАН-УДЭ, 15 июн - РИА Новости. Пропавшую пять дней назад жительницу Иркутска ищут в Бурятии, сообщил РИА Новости региональный представитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Бурятии Владимир Сиденов.
"Заявка поступила от родственников 12 июня. Распространяем информацию о пропаже. Отрабатываем свидетельства", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что речь идет о жительнице Иркутска, местонахождение которой неизвестно с 10 июня.
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В региональном МВД РИА Новости сообщили, что по факту исчезновения женщины организованы оперативно-розыскные мероприятия.
"На сегодняшний день установлено, что при себе у разыскиваемой имеется мобильный телефон. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят технические и оперативные мероприятия, направленные на установление местоположения телефона и отслеживание маршрута передвижения гражданки", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
По данным Telegram-канала Baza, пропавшая девушка занимается продажей запчастей для спецтехники и автомобилей и приехала в Улан-Удэ, где должна была встретиться с конкретным человеком, но почему-то поменяла свой маршрут - села на рейсовый микроавтобус и уехала в другом направлении.
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