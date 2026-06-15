В Бразилии семь игроков баскетбольной команды погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бразилии перевернулся автобус, перевозивший около 40 пассажиров, среди которых была баскетбольная команда, возвращавшаяся с соревнований.
- Семь игроков баскетбольной команды погибли, еще 30 человек пострадали.
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн - РИА Новости. Семь игроков баскетбольной команды погибли в Бразилии в ДТП с автобусом, еще 30 человек пострадали, сообщил новостной портал G1.
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"В понедельник рано утром в штате Сеара перевернулся автобус, перевозивший около 40 пассажиров. В результате погибли семь игроков баскетбольной команды", - отметило СМИ.
Еще 30 человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Баскетбольная команда возвращалась с соревнований, которые выиграла.
Причины аварии до сих пор неизвестны.
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