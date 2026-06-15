Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии семь игроков баскетбольной команды погибли в ДТП - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:02 15.06.2026 (обновлено: 17:04 15.06.2026)
В Бразилии семь игроков баскетбольной команды погибли в ДТП

В Бразилии в ДТП с автобусом погибли семь игроков баскетбольной команды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Лампады. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бразилии перевернулся автобус, перевозивший около 40 пассажиров, среди которых была баскетбольная команда, возвращавшаяся с соревнований.
  • Семь игроков баскетбольной команды погибли, еще 30 человек пострадали.
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июн - РИА Новости. Семь игроков баскетбольной команды погибли в Бразилии в ДТП с автобусом, еще 30 человек пострадали, сообщил новостной портал G1.
«
"В понедельник рано утром в штате Сеара перевернулся автобус, перевозивший около 40 пассажиров. В результате погибли семь игроков баскетбольной команды", - отметило СМИ.
Еще 30 человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Баскетбольная команда возвращалась с соревнований, которые выиграла.
Причины аварии до сих пор неизвестны.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Эстонии автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП
10 января, 19:29
 
БаскетболБразилияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Кабо-Верде
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Т. Престон
    633
    466
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Л. Самсонова
    166
    630
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Египет
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Саудовская Аравия
    Уругвай
    1
    0
  • Футбол
    16.06 04:00
    Иран
    Новая Зеландия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала