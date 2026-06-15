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Двое россиян вошли в десятку лучших вратарей предстоящего драфта НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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02:00 15.06.2026
Двое россиян вошли в десятку лучших вратарей предстоящего драфта НХЛ

Россияне Боричев и Рыбкин вошли в топ-10 вратарей предстоящего драфта НХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккейная шайба
Хоккейная шайба - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Боричев и Егор Рыбкин вошли в десятку лучших проспектов драфта НХЛ 2026 года среди вратарей.
  • Боричев занял вторую строчку, а Рыбкин — седьмую в этом списке.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские голкиперы Дмитрий Боричев и Егор Рыбкин вошли в десятку лучших проспектов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2026 года среди вратарей, сообщается на сайте организации.
Авторы сайта НХЛ поставили Боричева на вторую строчку после американца Брэди Ноулинга. Отмечается, что скауты были впечатлены умением Боричева следить за шайбой и предугадывать броски.
Рыбкин идет седьмым в списке. Директор по европейскому скаутингу НХЛ Юкка-Пекка Вуоринен назвал его грамотным вратарем, который правильно использует свои габариты.
Боричеву 19 июня исполнится 18 лет, в прошедшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) вратарь ярославского "Локо-76" провел в регулярном чемпионате 24 матча, из которых выиграл половину, в среднем отражал 92,9% бросков и отметился тремя шатаутами.
Рыбкину 18 лет, вратарь нижегородской "Чайки" отыграл 11 матчей, среди которых пять победных, и в среднем отражал 91,5% бросков.
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