"Билайн" стал одним из лидеров по готовности к внедрению 5G для бизнеса

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Билайн бизнес" вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G/5G-ready решений для корпоративного сегмента по итогам исследования J’son & Partners Consulting "Ценность 5G для бизнеса: опыт крупнейших компаний и предложение операторов связи", сообщает пресс-служба оператора.

В исследовании были проанализированы более 90 кейсов внедрения 5G/5G-ready в России, а также опрошены представители крупнейших промышленных компаний страны.

Оценка готовности операторов проводилась по трем блокам: активности пилотирования и внедрения 5G/5G-ready, опыту работы в разных отраслях и наличию специализированного продуктового портфеля для B2B-заказчиков. При этом 55% крупнейших компаний в России планируют пилотирование или внедрение 5G/5G-ready в ближайшие 2–3 года. Основной спрос формируют компании с распределенной инфраструктурой и объектами, где качество связи уже стало ограничением для цифровизации.

По итогам исследования, "билайн бизнес" занял второе место по готовности к внедрению 5G в B2B-сегменте, получив 73%.

"Сегодня промышленность переходит от отдельных цифровых проектов к созданию единой инфраструктуры данных и управления. Для таких задач уже недостаточно стабильной связи — необходима сеть, которая может поддерживать автономные системы, промышленный "интернет вещей" и видеоаналитику в режиме реального времени. Поэтому мы делаем ставку на сложные внедрения 5G/5G-ready в отраслях, где надежность и устойчивость инфраструктуры напрямую влияют на производственные процессы. Наши результаты и оценка J’son & Partners Consulting еще раз подтверждают это", – отметил руководитель департамента системной интеграции "билайн бизнес" Александр Исаков, его слова приводит пресс-служба.

По данным исследования, среди ключевых эффектов от внедрения 5G/5G-ready компании называют снижение операционных затрат, сокращение времени простоя оборудования, развитие роботизации и повышение эффективности производственных процессов. При этом почти треть опрошенных экспертов ожидают улучшения ключевых бизнес-метрик более чем на 10% после масштабирования решений на базе 5G.

J’son & Partners Consulting – Джейсон и Партнеры Консалтинг

5G – пятое поколение связи

5G-ready – готовность инфраструктуры к пятому поколению связи