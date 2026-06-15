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В Курской области сбили 93 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 15.06.2026
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09:49 15.06.2026
В Курской области сбили 93 украинских беспилотника за сутки

ВСУ 96 раз применили артиллерию по Курской области, сбито 93 БПЛА за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили 93 украинских беспилотника различного типа.
  • ВСУ 96 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 93 украинских беспилотника различного типа, 96 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 14 июня до 09.00 15 июня сбито 93 вражеских беспилотника различного типа. 96 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 27 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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