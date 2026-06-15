В Курской области сбили 93 украинских беспилотника за сутки

КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 93 украинских беспилотника различного типа, 96 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.