Над Рязанской областью ночью сбили два украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА сбили над территорией Рязанской области ночью, пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Два БПЛА сбиты над территорией Рязанской области ночью, пострадавших и повреждений нет, сообщил в понедельник губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18