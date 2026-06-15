Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запад использует киевский режим в качестве геополитического и военного плацдарма против России с 2022 года.
- В последнее время Запад начал обсуждать возможность использования киевского режима против Республики Беларусь.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запад стал обсуждать использование киевского режима против Белоруссии, как использует его против России с 2022 года, говорится в совместном докладе российского и белорусского МИД о ситуации с правами человека в отдельных странах.