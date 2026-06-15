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МИД: Запад стал обсуждать использование киевского режима против Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2026
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10:07 15.06.2026 (обновлено: 10:14 15.06.2026)
МИД: Запад стал обсуждать использование киевского режима против Белоруссии

МИД РФ: Запад стал обсуждать использование киевского режима против Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад использует киевский режим в качестве геополитического и военного плацдарма против России с 2022 года.
  • В последнее время Запад начал обсуждать возможность использования киевского режима против Республики Беларусь.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запад стал обсуждать использование киевского режима против Белоруссии, как использует его против России с 2022 года, говорится в совместном докладе российского и белорусского МИД о ситуации с правами человека в отдельных странах.
"С 2022 года Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России. В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь", - указано в докладе.
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