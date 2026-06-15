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Митрович покинул ЦСКА - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Баскетбол
 
14:49 15.06.2026 (обновлено: 14:56 15.06.2026)
Митрович покинул ЦСКА

Сербский центровой Лука Митрович покинул ЦСКА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФорварды ПБК ЦСКА Семён Антонов и БК "Црвена Звезда" Лука Митрович (слева)
Форварды ПБК ЦСКА Семён Антонов и БК Црвена Звезда Лука Митрович (слева) - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербский центровой Лука Митрович покинул московский ЦСКА по истечении срока действия контракта.
  • В минувшем сезоне Митрович принял участие в 46 матчах, его средние показатели за игру составили 6,0 очка, 4,8 подбора, 1,8 передачи и 0,7 перехвата за 16,9 минуты на площадке.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сербский центровой Лука Митрович покинул московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Митрович покинул ЦСКА по истечении срока действия контракта. В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах, где его средние показатели за игру составили 6,0 очка, 4,8 подбора, 1,8 передачи и 0,7 перехвата за 16,9 минуты на площадке.
Митровичу 33 года. В 2015 году серб был задрафтован клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс" под 60-м номером. На протяжении карьеры он выступал в составе немецкого "Брозе Бамберг", испанских "Мурсии" и "Манресы", иерусалимского "Хапоэля", черногорской "Будучности" и сербской "Црвены Звезды". В составе белградского клуба Митрович стал четырехкратным чемпионом Адриатической лиги, трехкратным чемпионом Сербии и пятикратным обладателем Кубка страны.
10 июня ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и в 13-й раз стал победителем турнира, что является рекордом лиги.
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