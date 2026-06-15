Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербский центровой Лука Митрович покинул московский ЦСКА по истечении срока действия контракта.
- В минувшем сезоне Митрович принял участие в 46 матчах, его средние показатели за игру составили 6,0 очка, 4,8 подбора, 1,8 передачи и 0,7 перехвата за 16,9 минуты на площадке.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сербский центровой Лука Митрович покинул московский ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Митрович покинул ЦСКА по истечении срока действия контракта. В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах, где его средние показатели за игру составили 6,0 очка, 4,8 подбора, 1,8 передачи и 0,7 перехвата за 16,9 минуты на площадке.
Митровичу 33 года. В 2015 году серб был задрафтован клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Севенти Сиксерс" под 60-м номером. На протяжении карьеры он выступал в составе немецкого "Брозе Бамберг", испанских "Мурсии" и "Манресы", иерусалимского "Хапоэля", черногорской "Будучности" и сербской "Црвены Звезды". В составе белградского клуба Митрович стал четырехкратным чемпионом Адриатической лиги, трехкратным чемпионом Сербии и пятикратным обладателем Кубка страны.
10 июня ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и в 13-й раз стал победителем турнира, что является рекордом лиги.
Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА
3 января, 12:46