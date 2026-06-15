В Госдуме ждут включения всех банков в белые списки осенью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что ведется работа по включению всех банков, не состоящих в «белых списках», в эти списки.
- По словам Аксакова, он обратился в правительство и Центральный Банк с предложением включить все банки в «белые списки», и получил поддержку главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
- Минцифры также согласны с необходимостью включения всех банков в «белые списки», но для реализации этой меры требуется время.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Банки, которые не состоят в "белых списках", могут быть включены в них осенью, на данный момент ведется соответствующая работа, сказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сообщала в мае глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"В списке пока мало банков, и это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Поэтому я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно, надо все банки включить. Сделал обращение и в правительство, и в Центральный Банк. Эльвира Сахипзадовна тут же поддержала, что все должны находиться в этом белом списке", - сказал Аксаков.
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"Когда вопрос подняли Минцифры - они ведут эту тему и тоже согласны - говорят, надо просто технологически реализовать ее. А это требует времени. Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано", - продолжил Аксаков.
"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы.
Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России. Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого ресурса в "белый список" принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.