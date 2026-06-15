В Госдуме ждут включения всех банков в белые списки осенью

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"Когда вопрос подняли Минцифры - они ведут эту тему и тоже согласны - говорят, надо просто технологически реализовать ее. А это требует времени. Сейчас работа такая ведется, чтобы все банки были включены в белый список. Я надеюсь, что осенью это будет реализовано", - продолжил Аксаков.