Российские бойцы подняли триколор в освобожденном населенном пункте Артема

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, на котором российские бойцы поднимают государственные флаги в различных частях освобожденного населенного пункта Артема.

В военном ведомстве подчеркнули, что освобождение поселка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем, "что позволило пресечь все попытки противника удержать населенный пункт под своим контролем".