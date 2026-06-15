Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские бойцы подняли государственные флаги в освобожденном населенном пункте Артема в ДНР.
- Его освобождение стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, на котором российские бойцы поднимают государственные флаги в различных частях освобожденного населенного пункта Артема.
На кадрах видно, как военнослужащие 54-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск разворачивают российские триколоры в освобожденном населенном пункте Артема в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Артема в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Артема в ДНР
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что в понедельник на константиновском направлении спецоперации решительными действиями "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Артема в ДНР.
В военном ведомстве подчеркнули, что освобождение поселка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем, "что позволило пресечь все попытки противника удержать населенный пункт под своим контролем".
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