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Российские бойцы подняли триколор в освобожденном населенном пункте Артема - РИА Новости, 15.06.2026
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14:54 15.06.2026 (обновлено: 15:01 15.06.2026)
Российские бойцы подняли триколор в освобожденном населенном пункте Артема

Бойцы "Юга" подняли триколор в освобожденном населенном пункте Артема в ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы подняли государственные флаги в освобожденном населенном пункте Артема в ДНР.
  • Его освобождение стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео, на котором российские бойцы поднимают государственные флаги в различных частях освобожденного населенного пункта Артема.
На кадрах видно, как военнослужащие 54-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск разворачивают российские триколоры в освобожденном населенном пункте Артема в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Артема в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили поселок Артема в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Артема в ДНР
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что в понедельник на константиновском направлении спецоперации решительными действиями "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Артема в ДНР.
В военном ведомстве подчеркнули, что освобождение поселка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержке артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем, "что позволило пресечь все попытки противника удержать населенный пункт под своим контролем".
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