Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Артема в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Артема в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили поселок Артема в ДНР