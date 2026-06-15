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Армянская оппозиция заявила о намерении отстоять доверенные ей голоса - РИА Новости, 15.06.2026
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02:02 15.06.2026 (обновлено: 10:03 15.06.2026)
Армянская оппозиция заявила о намерении отстоять доверенные ей голоса

Оппозиция будет отстаивать доверенные ей голоса на выборах в парламент Армении

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиция намерена отстаивать доверенные ей голоса на парламентских выборах в Армении.
  • Представитель блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян заявила о нарушениях избирательного процесса и фальсификациях.
ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. Оппозиция намерена отстаивать доверенные ей голоса на парламентских выборах, заявила представитель блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян.
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"Политические процессы не должны определяться решениями, принимаемыми на скорую руку, они должны быть взвешенными, с оценкой всех рисков. Мы — та сила, которая является ответственной политической силой, которая будет отстаивать доверенные ей голоса граждан, и наши решения, как и раньше, так и сейчас, мы будем принимать как ответственная и подотчетная политическая сила", — сказала она.

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Представитель блока также указала на нарушения избирательного процесса.
"О фальсификациях на выборах мы получали сигналы из всех областей, районов и городов республики. Власть сейчас пытается исключить (из парламента. — Прим. ред.) одну из оппозиционных сил", — заключила Каграманян.
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Накануне шесть армянских партий и блоков усомнились в легитимности парламентских выборов. В их заявлении говорится, что выборы прошли в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательной кампании.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения — 29 и 12.
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