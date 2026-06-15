Армянская оппозиция заявила о намерении отстоять доверенные ей голоса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиция намерена отстаивать доверенные ей голоса на парламентских выборах в Армении.
- Представитель блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян заявила о нарушениях избирательного процесса и фальсификациях.
ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. Оппозиция намерена отстаивать доверенные ей голоса на парламентских выборах, заявила представитель блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян.
«
"Политические процессы не должны определяться решениями, принимаемыми на скорую руку, они должны быть взвешенными, с оценкой всех рисков. Мы — та сила, которая является ответственной политической силой, которая будет отстаивать доверенные ей голоса граждан, и наши решения, как и раньше, так и сейчас, мы будем принимать как ответственная и подотчетная политическая сила", — сказала она.
Глава "Процветающей Армении" подал в суд на Пашиняна
13 июня, 13:47
Представитель блока также указала на нарушения избирательного процесса.
"О фальсификациях на выборах мы получали сигналы из всех областей, районов и городов республики. Власть сейчас пытается исключить (из парламента. — Прим. ред.) одну из оппозиционных сил", — заключила Каграманян.
Накануне шесть армянских партий и блоков усомнились в легитимности парламентских выборов. В их заявлении говорится, что выборы прошли в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательной кампании.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения — 29 и 12.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06