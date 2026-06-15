Армянская оппозиция заявила о намерении отстоять доверенные ей голоса

«

"Политические процессы не должны определяться решениями, принимаемыми на скорую руку, они должны быть взвешенными, с оценкой всех рисков. Мы — та сила, которая является ответственной политической силой, которая будет отстаивать доверенные ей голоса граждан, и наши решения, как и раньше, так и сейчас, мы будем принимать как ответственная и подотчетная политическая сила", — сказала она.