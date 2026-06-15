Запрета на выезд из Армении экс-президента Кочаряна нет, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Издание "Ишханутюн" выяснило в правоохранительных органах, что запрета на выезд Роберта Кочаряна из Армении нет.

В сообщении СМИ отмечается, что фактически на данный момент не существует правового запрета или ограничения на выезд Кочаряна из Армении.

ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Запрета на выезд из Армении экс-президента страны Роберта Кочаряна нет, сообщает местное онлайн-издание " Запрета на выезд из Армении экс-президента страны Роберта Кочаряна нет, сообщает местное онлайн-издание " Ишханутюн " ("Власть"), ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В воскресенье глава офиса Кочаряна Баграт Микоян сообщил, что экс-президенту незаконно, без объяснения причин не позволили покинуть Армению . До этого офис Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из республики на три дня, объяснив это уведомление стремлением избежать спекуляций. В заявлении указывалось, что экс-президент планирует выехать из Армении с трехдневным визитом, который носит личный характер и был запланирован давно. Позднее в СМИ попали видеокадры с Кочаряном на пункте паспортного контроля аэропорта "Звартноц".

Издание "Ишханутюн" попыталось выяснить в правоохранительных органах, включая Антикоррупционный суд, правовой статус второго президента, лидера блока "Армения" Кочаряна, в частности, существует ли ограничение, которое позволило бы правоохранителям запретить ему выезд из Армении.

"И в Антикоррупционном комитете, и в Следственном комитете сообщили, что не установлено никакого запрета на выезд (Кочаряна – ред.) из страны… В Антикоррупционном суде также отметили, что в отношении Роберта Кочаряна … мера пресечения не избрана", - говорится в сообщении.