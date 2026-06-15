В Армении освободили задержанного в аэропорту в Ереване блогера Вербицкого*

ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. В Армении освободили блогера и математика Михаила Вербицкого*, которого правоохранители задержали в субботу в ереванском аэропорту "Звартноц", сообщила РИА Новости юрист и правозащитник Ани Чатинян.