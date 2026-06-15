В Армении освободили задержанного в аэропорту в Ереване блогера Вербицкого*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении освободили блогера и математика Михаила Вербицкого*, задержанного в ереванском аэропорту "Звартноц".
- Он пока не может покинуть Армению, сообщила юрист и правозащитник Ани Чатинян.
ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. В Армении освободили блогера и математика Михаила Вербицкого*, которого правоохранители задержали в субботу в ереванском аэропорту "Звартноц", сообщила РИА Новости юрист и правозащитник Ани Чатинян.
МВД России, как стало известно из базы ведомства в январе 2025 года, объявило Вербицкого* в международный розыск.
"Вербицкий* был освобожден сегодня днем. Сейчас он не может покинуть Армению, но в дальнейшем могут открыться варианты, чтобы он покинул страну", - заявила Чатинян.
Ранее в силовых структурах сообщали РИА Новости, что против математика возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг внес Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.
* Внесен в список террористов и экстремистов