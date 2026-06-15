ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян выступил против повторного голосования на трех участках, где аннулировали результаты.
- Он утверждает, что оно может нарушить равенство прав избирателей, так как условия волеизъявления будут отличаться.
ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян выступил против повторного голосования на трех участках, где аннулировали результаты.
Ранее в оппозиционной партии "Процветающая Армении" заявили, что она не преодолела четырехпроцентный барьер из-за решения Центризбиркома не признавать итоги волеизъявления на них.
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"Центральная избирательная комиссия, признав результаты голосования на каком-либо участке недействительными, не должна автоматически назначать повторное голосование. Принимая такое решение, ЦИК должен учитывать защиту реального волеизъявления избирателей и обеспечение законности результатов выборов", — заявил Овакимян.
Овакимян утверждает, что повторное голосование может нарушить равенство прав избирателей, так как условия будут отличаться: изначально они не знали, кто лидирует и какое влияние их решение окажет на окончательный результат.
Накануне шесть армянских партий и блоков усомнились в легитимности парламентских выборов. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательной кампании.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно.
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