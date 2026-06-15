Голосование на избирательном участке в Армении. Архивное фото

Голосование на избирательном участке в Армении

ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян выступил против повторного голосования на трех участках, где аннулировали результаты.

Он утверждает, что оно может нарушить равенство прав избирателей, так как условия волеизъявления будут отличаться.

ЕРЕВАН, 15 июн — РИА Новости. Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян выступил против повторного голосования на трех участках, где аннулировали результаты.

Ранее в оппозиционной партии " Процветающая Армении " заявили, что она не преодолела четырехпроцентный барьер из-за решения Центризбиркома не признавать итоги волеизъявления на них.

« "Центральная избирательная комиссия, признав результаты голосования на каком-либо участке недействительными, не должна автоматически назначать повторное голосование. Принимая такое решение, ЦИК должен учитывать защиту реального волеизъявления избирателей и обеспечение законности результатов выборов", — заявил Овакимян.

Овакимян утверждает, что повторное голосование может нарушить равенство прав избирателей, так как условия будут отличаться: изначально они не знали, кто лидирует и какое влияние их решение окажет на окончательный результат.

Накануне шесть армянских партий и блоков усомнились в легитимности парламентских выборов. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательной кампании.

Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.