Арбитраж в Гааге отказал Киеву в репарациях за использование ресурсов Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный арбитраж в Гааге отказал Украине в возврате контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.
- Украина не получила от России «компенсаций» и «репараций» за использование природных ресурсов, как было заявлено в иске.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за их использование и якобы нанесенный "ущерб", - сказано в заявлении на сайте министерства в связи с победой России в длившемся десять лет арбитражном разбирательстве между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.