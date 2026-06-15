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Арбитраж в Гааге отказал Киеву в репарациях за использование ресурсов Крыма - РИА Новости, 15.06.2026
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17:41 15.06.2026 (обновлено: 17:53 15.06.2026)
Арбитраж в Гааге отказал Киеву в репарациях за использование ресурсов Крыма

МИД: арбитраж отказал Киеву в репарациях от РФ за использование ресурсов Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный арбитраж в Гааге отказал Украине в возврате контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.
  • Украина не получила от России «компенсаций» и «репараций» за использование природных ресурсов, как было заявлено в иске.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международный арбитраж в Гааге отказал Киеву в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за использование природных ресурсов в акватории Крыма, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо "компенсациях" и "репарациях" от России за их использование и якобы нанесенный "ущерб", - сказано в заявлении на сайте министерства в связи с победой России в длившемся десять лет арбитражном разбирательстве между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
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