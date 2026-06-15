Фестиваль в Алтайском крае объединит 25 социальных предпринимателей

Событие объединит представителей бизнеса, помогающих жителям края в дошкольном и дополнительном образовании, предоставляющих социальную помощь, услуги в области культуры и отдыха, оздоровления и другие. Они подготовили площадки с развлечениями, розыгрышами призов, фотозонами.