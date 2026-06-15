Фестиваль в Алтайском крае объединит 25 социальных предпринимателей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фестиваль "Лучше всех" пройдет 25 июня в парке "Изумрудный" и объединит 25 социальных предпринимателей Алтайского края.
- Фестиваль приурочен к Международному дню социального бизнеса.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Фестиваль "Лучше всех" объединит 25 социальных предпринимателей Алтайского края 25 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Он пройдет в парке "Изумрудный" и приурочен к Международному дню социального бизнеса. Мероприятие проводит центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и при поддержке управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Событие объединит представителей бизнеса, помогающих жителям края в дошкольном и дополнительном образовании, предоставляющих социальную помощь, услуги в области культуры и отдыха, оздоровления и другие. Они подготовили площадки с развлечениями, розыгрышами призов, фотозонами.
Фестиваль продлится с 18:00 до 21:00, посетить мероприятия свободно могут все желающие.
Международный день социального бизнеса отмечается ежегодно 28 июня.