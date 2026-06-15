Куриные яйца в мае подешевели на 13,5 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами, их стоимость снизилась на 13,5%, 6,6% и 4,5% соответственно.

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в мае снизились в годовом выражении на 11,3%.

Наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в мае обновила рекордный исторический минимум, составив 0,3%.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в мае стали куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба - стоимость товаров "первой цены" за месяц снизилась на 13,5%, 6,6% и 4,5% соответственно, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"За месяц в топ-5 подешевевших продуктов "первой цены" вошли куриные яйца (-13,5%), сливочное масло (-6,6%), мороженая рыба (-4,5%), рис (-3,4%) и белокочанная капуста (-3,2%)", - привел он майские показатели.

Также относительно апреля в пределах 2-3% снизились цены на тушку цыпленка-бройлера, гречневую крупу, черный чай, молоко, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено и баранину. В пределах 1% подешевело подсолнечное масло.

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в мае снизились в годовом выражении на 11,3%. Лидерами стали картофель и свекла - цены на них снизились почти в 1,5 раза. Белокочанная капуста подешевела на 40,6%, репчатый лук на 38,7%, рис на 31,1% и свинина - почти на четверть.

Кроме того, относительно мая 2025 года подешевели сливочное масло (на 20%), морковь (на 19,9%), поваренная соль (на 17,8%), черный чай (на 16,9%), сезонные яблоки (на 8,4%), гречневая крупа (на 8,2%), пшеничная мука (на 7,7%), вермишель (на 6,9%), подсолнечное масло (на 5,5%), пшено (на 4,3%) и молоко (на 2,1%). В пределах 1% снизились цены на баранину.

Наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в мае вновь обновила рекордный исторический минимум, составив 0,3%. При этом 13 из 25 категорий сети продавали продукты с отрицательной наценкой - ниже закупочной стоимости. Сюда вошли, в частности, морковь, капуста и яблоки.