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Аналитик рассказал, как правильно хранить золото - РИА Новости, 14.06.2026
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15:02 14.06.2026
Аналитик рассказал, как правильно хранить золото

Кабалоев: лучше оставить золото на хранении у профессионального участника рынка

© РИА Новости / Илья НаймушинЗолотая цепочка
Золотая цепочка - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Золотая цепочка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев рассказал, что золото потеряет в цене, если его просто взять в руки.
  • Для минимизации издержек последующей реализации слитка золото лучше оставить на хранении у профессионального участника рынка золота.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Золото потеряет в цене, если его просто взять в руки, в идеале оставить его на хранении у профессионального участника рынка золота, рассказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
Он утвердительно ответил на вопрос, потеряет ли золото в цене, если его просто взять в руки.
"В идеале надо оставить его на хранении у профессионального участника рынка золота. Это то, что позволит минимизировать издержки последующей реализации этого слитка", – сказал Кабалоев.
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