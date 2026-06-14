Краткий пересказ от РИА ИИ Глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев рассказал, что золото потеряет в цене, если его просто взять в руки.

Для минимизации издержек последующей реализации слитка золото лучше оставить на хранении у профессионального участника рынка золота.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Золото потеряет в цене, если его просто взять в руки, в идеале оставить его на хранении у профессионального участника рынка золота, рассказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

Он утвердительно ответил на вопрос, потеряет ли золото в цене, если его просто взять в руки.