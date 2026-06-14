Финансист рассказал, сколько стоит самый маленький золотой слиток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самый маленький слиток золота весом в один грамм стоит около 11 тысяч рублей.
- Самый большой слиток золота весом около 12 килограммов стоит порядка 130 миллионов рублей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самый маленький слиток золота в 1 грамм стоит порядка 11 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
"Слиток в 1 грамм – это порядка 11 тысяч рублей по сегодняшнему курсу", – сказал он о минимальной сумме для покупки этого драгоценного металла.
При этом самый большой слиток золота весом около 12 килограммов по текущему курсу будет стоить порядка 130 миллионов рублей, добавил Кабалоев.