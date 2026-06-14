Краткий пересказ от РИА ИИ
- На акции против саммита "большой семерки" в Женеве произошли стычки радикально настроенных граждан с полицией.
- Полиция применила слезоточивый газ для реагирования на действия протестующих, которые разрушали мостовую, жгли файеры и бросали камни и бутылки.
ЖЕНЕВА, 14 июн - РИА Новости. Полиция Женевы применила слезоточивый газ на акции против саммита "большой семерки", передает корреспондент РИА Новости.
Ближе к окончанию шествия в колонне манифестантов начались стычки с полицией.
Радикально настроенные граждане начали разрушать мостовую, выковыривая булыжники. Они начали взрывать петарды и жечь файеры, а также бросать в полицию камни и бутылки.
Правоохранители отреагировали, применив слезоточивый газ.
Столкновения произошли недалеко от штаб-квартиры ООН.
В ходе шествия протестующие также попытались разбить ряд витрин магазинов и банков. Пострадали офисы международных организаций, таких как Международный Вещательный Союз, а также здания крупных корпораций.
Как сообщало РИА Новости, в Женеве в воскресенье проходит масштабная манифестация против саммита вида Большой Семёрки, который будет проходить во французском Эвиане с 15 по 17 июня. В акции принимают участие несколько тысяч человек.
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4 декабря 2025, 10:21