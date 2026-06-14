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В Женеве полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Краткий пересказ от РИА ИИ На акции против саммита "большой семерки" в Женеве произошли стычки радикально настроенных граждан с полицией.

Полиция применила слезоточивый газ для реагирования на действия протестующих, которые разрушали мостовую, жгли файеры и бросали камни и бутылки.

ЖЕНЕВА, 14 июн - РИА Новости. Полиция Женевы применила слезоточивый газ на акции против саммита "большой семерки", передает корреспондент РИА Новости.

Ближе к окончанию шествия в колонне манифестантов начались стычки с полицией.

Радикально настроенные граждане начали разрушать мостовую, выковыривая булыжники. Они начали взрывать петарды и жечь файеры, а также бросать в полицию камни и бутылки.

Правоохранители отреагировали, применив слезоточивый газ.

Столкновения произошли недалеко от штаб-квартиры ООН

В ходе шествия протестующие также попытались разбить ряд витрин магазинов и банков. Пострадали офисы международных организаций, таких как Международный Вещательный Союз, а также здания крупных корпораций.