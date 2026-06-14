Краткий пересказ от РИА ИИ В Женеве прошла манифестация против проведения саммита G7 в Эвиане, которая обернулась беспорядками.

Радикально настроенные протестующие переворачивали мусорные баки, разбивали рекламные щиты, поджигали машины и нападали на полицейских.

Главный мост Женевы Пон-Монблан и проход на левый берег Женевского озера перекрыли полицейскими кордонами.

ЖЕНЕВА, 14 июн — РИА Новости. Протестующие в Женеве против проведения саммита G7 в соседнем французском Эвиане устроили беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье около парка Мон-Репо. Шествие движется в сторону центра города к зданию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН). Протестующие в том числе прошли мимо дворца Уилсон, где расположено Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Участники акции, среди которых, в частности, видны антиглобалисты и феминистки, несут плакаты и скандируют различные лозунги. Среди прочего звучат фразы: "Весь мир ненавидит "Большую семерку" и "Большая семерка — это фашисты".

Митингующие также призвали прекратить израильскую агрессию против Палестины и потребовали от США оставить Кубу в покое.

Спустя некоторое время после начала манифестации радикально настроенные протестующие начали переворачивать мусорные баки и разбивать рекламные щиты. Также они подожгли автомобиль Tesla . Возгорание привело к масштабному пожару —черные клубы густого дыма поднялись над центром города.

В районе вокзала протестующие напали на полицейских, забросав их камнями и стеклянными бутылками. Кроме того, они начали разрушать мостовую, выковыривая булыжники, взрывать петарды и жечь файеры. K местам беспорядков прибыли моторизованные наряды силовиков, которые применили против протестующих слезоточивый газ.

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Главный мост Женевы Пон-Монблан и проход на левый берег Женевского озера перекрыты полицейскими кордонами.

Ранее РИА Новости передавало, что владельцы большого числа отелей, магазинов и ресторанов в Женеве забаррикадировали витрины деревянными щитами, опасаясь погромов во время манифестации против G7