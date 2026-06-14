Рейтинг@Mail.ru
В Женеве манифестация против саммита G7 обернулась беспорядками - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 14.06.2026 (обновлено: 20:45 14.06.2026)
В Женеве манифестация против саммита G7 обернулась беспорядками

В Женеве манифестация против проведения саммита G7 обернулась беспорядками

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Женеве прошла манифестация против проведения саммита G7 в Эвиане, которая обернулась беспорядками.
  • Радикально настроенные протестующие переворачивали мусорные баки, разбивали рекламные щиты, поджигали машины и нападали на полицейских.
  • Главный мост Женевы Пон-Монблан и проход на левый берег Женевского озера перекрыли полицейскими кордонами.
ЖЕНЕВА, 14 июн — РИА Новости. Протестующие в Женеве против проведения саммита G7 в соседнем французском Эвиане устроили беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч человек собрались в воскресенье около парка Мон-Репо. Шествие движется в сторону центра города к зданию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН). Протестующие в том числе прошли мимо дворца Уилсон, где расположено Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Трамп может встретиться с Зеленским на саммите G7, утверждает Reuters
13 июня, 18:54
Участники акции, среди которых, в частности, видны антиглобалисты и феминистки, несут плакаты и скандируют различные лозунги. Среди прочего звучат фразы: "Весь мир ненавидит "Большую семерку" и "Большая семерка — это фашисты".
Митингующие также призвали прекратить израильскую агрессию против Палестины и потребовали от США оставить Кубу в покое.
Спустя некоторое время после начала манифестации радикально настроенные протестующие начали переворачивать мусорные баки и разбивать рекламные щиты. Также они подожгли автомобиль Tesla. Возгорание привело к масштабному пожару —черные клубы густого дыма поднялись над центром города.
В районе вокзала протестующие напали на полицейских, забросав их камнями и стеклянными бутылками. Кроме того, они начали разрушать мостовую, выковыривая булыжники, взрывать петарды и жечь файеры. K местам беспорядков прибыли моторизованные наряды силовиков, которые применили против протестующих слезоточивый газ.
Главный мост Женевы Пон-Монблан и проход на левый берег Женевского озера перекрыты полицейскими кордонами.
Ранее РИА Новости передавало, что владельцы большого числа отелей, магазинов и ресторанов в Женеве забаррикадировали витрины деревянными щитами, опасаясь погромов во время манифестации против G7.
Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Одной из тем саммита G7 станет конфликт на Украине, заявил Рубио
2 июня, 20:36
 
В миреЖенева (город)G7ШвейцарияПалестинаСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала