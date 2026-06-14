Юрист рассказал, можно ли россиянам иметь сразу два загранпаспорта

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянам можно иметь сразу два действующих загранпаспорта, если один старого образца, а другой - нового, рассказал РИА Новости юрист Галина Земскова.

Она также добавила, что оба паспорта имеют одинаковую юридическую силу. Однако, с точки зрения отсутствия рисков при поездках за границу, надежнее биометрический паспорт нового образца, так как он соответствует современным международным стандартам, отметила она.