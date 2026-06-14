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Юрист рассказал, можно ли россиянам иметь сразу два загранпаспорта - РИА Новости, 14.06.2026
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06:24 14.06.2026
Юрист рассказал, можно ли россиянам иметь сразу два загранпаспорта

Земскова: россияне могут иметь два загранпаспорта, если они разных образцов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянам официально можно иметь два действующих загранпаспорта, если один из них биометрический (нового образца), а другой — старого.
  • Оба загранпаспорта имеют одинаковую юридическую силу, но биометрический паспорт нового образца считается более надежным с точки зрения отсутствия рисков при поездках за границу.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянам можно иметь сразу два действующих загранпаспорта, если один старого образца, а другой - нового, рассказал РИА Новости юрист Галина Земскова.
"Согласно разъяснениям ГУВМ МВД, официально можно иметь два действующих загранпаспорта, при условии, что один из них является биометрическим (нового образца)", - сказала Земскова, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России.
Она также добавила, что оба паспорта имеют одинаковую юридическую силу. Однако, с точки зрения отсутствия рисков при поездках за границу, надежнее биометрический паспорт нового образца, так как он соответствует современным международным стандартам, отметила она.
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