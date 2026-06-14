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"Будет только хуже". Наглое требование Зеленского вызвало гнев на Западе - РИА Новости, 14.06.2026
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21:46 14.06.2026 (обновлено: 23:37 14.06.2026)
"Будет только хуже". Наглое требование Зеленского вызвало гнев на Западе

Меркурис: Запад исчерпал все запасы ракет ПВО для поставок на Украину

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Таллинне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Владимира Зеленского с лидерами "евротройки" завершилась очередным требованием Киева о поставках оружия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • По словам эксперта, единственной западной страной, способной производить системы ПВО в крупных масштабах, остаются Соединенные Штаты. Однако сейчас у Вашингтона попросту нет достаточного количества ракет Patriot, которые можно было бы передать Украине.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с лидерами "евротройки" завершилась очередным требованием Киева о поставках оружия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"На этой встрече собирались говорить о дипломатических контактах с Россией. <…> Но я подозреваю, что значительная часть обсуждения на самом деле была посвящена требованиям Зеленского по противовоздушной обороне. Проблема заключается в том, что на Западе запасы исчерпаны", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
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По словам эксперта, единственной западной страной, способной производить системы ПВО в крупных масштабах, остаются Соединенные Штаты. Однако сейчас у Вашингтона попросту нет достаточного количества ракет Patriot, которые можно было бы передать Украине. Меркурис также отметил, что США не проявляют готовности передавать Киеву даже те немногочисленные комплексы ПВО, которые еще остаются в их распоряжении.
"Такова моя общая оценка военной ситуации, точнее — ситуации с ракетами ПВО на Украине. С этого момента положение Киева будет только ухудшаться. Я не вижу, как события могли бы развиваться иначе", — заключил он.
В прошлое воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится о намерении совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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