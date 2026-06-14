Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин заявил, что Трамп требует от Зеленского сдать оставшуюся часть Донбасса.
- По словам Соскина, Зеленский и его соратники выступают против территориальных уступок, но на Киев начали давить из-за проблем с финансовой помощью.
- Соскин считает, что Зеленский будет медленно сдавать Донбасс, чтобы избежать общественных волнений.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет медленно сдавать Донбасс, чтобы избежать общественных волнений на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"Итак, известно, что Трамп требует от Зеленского сдать оставшуюся часть Донбасса. Получается, в этом требовании и есть суть духа Анкориджа. Понятное дело, что если он на это пойдет, то ему и его братству мало не покажется", — сказал он.
По его словам, глава киевского режима и его соратники выступают категорически против территориальных уступок, однако западные партнеры начали давить на Киев из-за проблем с финансовой помощью.
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"Получается, что открыто Зеленский сдать территории не может. Как по-другому? Видимо, договорились, что будет потихоньку сдавать эти 20 процентов. Чтобы радикально-патриотические силы случайно, как говорится, не пришли на Банковую и не постучали к Зеленскому", — резюмировал Соскин.
Владимир Зеленский 31 марта заявил, что Россия выдвинула ультиматум: ВСУ должны покинуть территории на востоке Донбасса в течение двух месяцев.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский "должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ ДНР". Он подчеркнул, что это решение могло бы спасти много жизней и остановить горячую фазу войны.
Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.