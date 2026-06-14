"Пойдут на Банковую". В Киеве ужаснулись решению Зеленского по Донбассу

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"Итак, известно, что Трамп требует от Зеленского сдать оставшуюся часть Донбасса. Получается, в этом требовании и есть суть духа Анкориджа. Понятное дело, что если он на это пойдет, то ему и его братству мало не покажется", — сказал он.