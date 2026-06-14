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Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом - РИА Новости, 14.06.2026
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20:23 14.06.2026
Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом

Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом в ближайшее время

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский утверждает, что договорился с Дональдом Трампом о встрече в ближайшее время.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече в ближайшее время.
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, утверждалось, что последний поздравил американского лидера с днем рождения и обсудил с ним переговоры по Украине.
"Мы договорились о нашей с ним (Трампом - ред.) встрече: в ближайшие дни в Европе будут форматы Группы семи", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом в воскресенье, чтобы поздравить Трампа, президент России Владимир Путин. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Ушаков: если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву
Вчера, 18:59
 
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