Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский утверждает, что договорился с Дональдом Трампом о встрече в ближайшее время.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече в ближайшее время.
"Мы договорились о нашей с ним (Трампом - ред.) встрече: в ближайшие дни в Европе будут форматы Группы семи", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом в воскресенье, чтобы поздравить Трампа, президент России Владимир Путин. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер во время беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7.