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Зеленский устроил истерику после российских ударов - РИА Новости, 14.06.2026
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15:45 14.06.2026 (обновлено: 16:44 14.06.2026)
Зеленский устроил истерику после российских ударов

Зеленский обратился к западным партнерам после российских ударов

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский сообщил о российских ударах и заявил, что за прошедшую неделю по Украине было запущено 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет различных типов.
  • Зеленский обратился к западным странам за помощью, подчеркнув необходимость поддержки противовоздушной обороны.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к западным партнерам после российских ударов, об этом он написал в Telegram-канале.
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"Только за прошедшую неделю россияне запустили по Украине 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет различных типов", — утверждает глава киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Также Зеленский вновь обратился к западным странам за помощью.
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"Мы готовимся к встречам с партнерами для укрепления нашей обороны. И очень важно, чтобы эти переговоры привели к конкретным решениям. Мы ожидаем содержательных встреч с нашими партнерами. В первую очередь нам необходима поддержка в противовоздушной обороне", — заявил он.

В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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