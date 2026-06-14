"Прекратить атаки". На Западе выступили со срочным требованием к Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", осудил предложение Владимира Зеленского направить экспертов по защите от угроз, связанных с БПЛА, в европейские страны.
- Политик заявил, что Киев планирует направить экспертов по беспилотникам из ряда европейских стран, включая Финляндию, для поддержки в связи с новыми атаками на территории России.
- Мема считает, что Финляндия все больше втягивается в конфликт, и выразил опасения относительно реакции России на такие атаки.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X резко осудил предложение Владимира Зеленского направить в европейские страны экспертов по защите от угроз, связанных с БПЛА.
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"Киев направит экспертов по беспилотникам из ряда европейских стран, включая Финляндию, для оказания поддержки в связи с новыми атаками беспилотников, которые Украина планирует совершить на территории России", — написал он.
Политик отметил, что это первый случай, когда украинским солдатам будет разрешено въезжать в ЕС для непосредственного взаимодействия с европейскими военными.
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"Это безумие! Финляндия все больше втягивается в этот конфликт. Вместо того чтобы призвать Зеленского прекратить подобные атаки, правительство (премьер-министра страны Петтери. — Прим. ред.) Орпо разрешает украинским военным действовать непосредственно с финской территории. Сколько времени пройдет, прежде чем Россия перестанет терпеть такие атаки?" — резюмировал Мема.
Владимир Зеленский на саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии заявил, что Украина готова направить экспертные группы и необходимую технику в рамках соглашения по беспилотникам.
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев называл сопредельные государства соучастниками ударов по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета беспилотников требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.