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"Прекратить атаки". На Западе выступили со срочным требованием к Зеленскому - РИА Новости, 14.06.2026
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15:19 14.06.2026 (обновлено: 23:09 14.06.2026)
"Прекратить атаки". На Западе выступили со срочным требованием к Зеленскому

Мема: Финляндия должна призвать Зеленского прекратить атаки на Россию

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", осудил предложение Владимира Зеленского направить экспертов по защите от угроз, связанных с БПЛА, в европейские страны.
  • Политик заявил, что Киев планирует направить экспертов по беспилотникам из ряда европейских стран, включая Финляндию, для поддержки в связи с новыми атаками на территории России.
  • Мема считает, что Финляндия все больше втягивается в конфликт, и выразил опасения относительно реакции России на такие атаки.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X резко осудил предложение Владимира Зеленского направить в европейские страны экспертов по защите от угроз, связанных с БПЛА.
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"Киев направит экспертов по беспилотникам из ряда европейских стран, включая Финляндию, для оказания поддержки в связи с новыми атаками беспилотников, которые Украина планирует совершить на территории России", — написал он.
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Политик отметил, что это первый случай, когда украинским солдатам будет разрешено въезжать в ЕС для непосредственного взаимодействия с европейскими военными.
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"Это безумие! Финляндия все больше втягивается в этот конфликт. Вместо того чтобы призвать Зеленского прекратить подобные атаки, правительство (премьер-министра страны Петтери. — Прим. ред.) Орпо разрешает украинским военным действовать непосредственно с финской территории. Сколько времени пройдет, прежде чем Россия перестанет терпеть такие атаки?" — резюмировал Мема.

Владимир Зеленский на саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии заявил, что Украина готова направить экспертные группы и необходимую технику в рамках соглашения по беспилотникам.
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При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев называл сопредельные государства соучастниками ударов по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета беспилотников требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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В миреФинляндияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНиколай ПатрушевЕвросоюз
 
 
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