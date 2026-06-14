"Прекратить атаки". На Западе выступили со срочным требованием к Зеленскому

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"Это безумие! Финляндия все больше втягивается в этот конфликт. Вместо того чтобы призвать Зеленского прекратить подобные атаки, правительство (премьер-министра страны Петтери. — Прим. ред.) Орпо разрешает украинским военным действовать непосредственно с финской территории. Сколько времени пройдет, прежде чем Россия перестанет терпеть такие атаки?" — резюмировал Мема.