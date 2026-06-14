В Запорожской области зафиксировали повреждения ключевых энергообъектов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области зафиксировано повреждение нескольких ключевых энергетических объектов.

Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Повреждение нескольких ключевых энергетических объектов зафиксировано в Запорожской области, это привело к частичному ограничению электроснабжения на территории региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее в воскресенье губернатор информировал, что энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак БПЛА. Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания.

"Только что переговорил с оперативными службами... зафиксировано повреждение ряда ключевых энергетических объектов, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской области", - написал Балицкий в канале на платформе " Макс ".

Губернатор добавил, что оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА.