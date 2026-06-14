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В Запорожской области зафиксировали повреждения ключевых энергообъектов - РИА Новости, 14.06.2026
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15:31 14.06.2026
В Запорожской области зафиксировали повреждения ключевых энергообъектов

В Запорожской области зафиксировали повреждения ключевых энергетических объектов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области зафиксировано повреждение нескольких ключевых энергетических объектов.
  • Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Повреждение нескольких ключевых энергетических объектов зафиксировано в Запорожской области, это привело к частичному ограничению электроснабжения на территории региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее в воскресенье губернатор информировал, что энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак БПЛА. Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания.
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"Только что переговорил с оперативными службами... зафиксировано повреждение ряда ключевых энергетических объектов, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской области", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА.
"Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме - отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме. Неотложные хирургические операции проводятся", - отметил Балицкий.
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