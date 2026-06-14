Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье критическую инфраструктуру перевели на резервные источники - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 14.06.2026
В Запорожье критическую инфраструктуру перевели на резервные источники

Балицкий: в Запорожье критическую инфраструктуру перевели на резервные источники

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания после атак ВСУ.
  • В регионе продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в поврежденных сетях электроснабжения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания после нарушений в работе сетей электроснабжения из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее губернатор информировал, что энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак БПЛА.
«
"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника... Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что отключения затронули значительную часть региона.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Ярославский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион
Вчера, 08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала