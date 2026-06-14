В Запорожье критическую инфраструктуру перевели на резервные источники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания после атак ВСУ.
- В регионе продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в поврежденных сетях электроснабжения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры Запорожской области переведены на резервные источники электропитания после нарушений в работе сетей электроснабжения из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее губернатор информировал, что энергетические объекты в Запорожской области повреждены из-за атак БПЛА.
«
"На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника... Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что отключения затронули значительную часть региона.