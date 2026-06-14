Рейтинг@Mail.ru
Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления об Украине - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 14.06.2026 (обновлено: 23:02 14.06.2026)
Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления об Украине

Боуз раскритиковал решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
  • По сообщению издания Guardian, представители ЕС считают, что Украина выполнила лишь 15% от согласованных с Евросоюзом реформ, необходимых для потенциального вступления в состав блока.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
«

"Неизбранный еврофюрер приглашает две самые коррумпированные, неблагополучные и криминальные страны вступить в ЕС. Почему бы не спросить граждан государств-членов? На референдуме? Почему бы и нет? Потому что она знает, каким будет ответ", — написал он в соцсети Х.

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе
Вчера, 18:12
При этом издание Guardian сообщало, что представители ЕС считают, что Украина выполнила лишь 15% от согласованных с Евросоюзом реформ, необходимых для потенциального вступления в состав блока.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сегодня заявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В альянсе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
"Прекратить атаки". На Западе выступили со срочным требованием к Зеленскому
Вчера, 15:19
 
В миреУкраинаМолдавияКиевУрсула фон дер ЛяйенЧей БоузЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала