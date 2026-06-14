Журналист набросился на фон дер Ляйен после ее заявления об Украине

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"Неизбранный еврофюрер приглашает две самые коррумпированные, неблагополучные и криминальные страны вступить в ЕС. Почему бы не спросить граждан государств-членов? На референдуме? Почему бы и нет? Потому что она знает, каким будет ответ", — написал он в соцсети Х.