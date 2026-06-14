Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
- По сообщению издания Guardian, представители ЕС считают, что Украина выполнила лишь 15% от согласованных с Евросоюзом реформ, необходимых для потенциального вступления в состав блока.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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"Неизбранный еврофюрер приглашает две самые коррумпированные, неблагополучные и криминальные страны вступить в ЕС. Почему бы не спросить граждан государств-членов? На референдуме? Почему бы и нет? Потому что она знает, каким будет ответ", — написал он в соцсети Х.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сегодня заявила, что 15 июня стартует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В альянсе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.