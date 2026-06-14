ВСУ за сутки потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих и военную технику в нескольких населенных пунктах Харьковской области и ДНР.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Глущенково, Новый Мир в Харьковской области, Рубцы, Яцковка, Лозовое, Волчий Яр и Карповка в Донецкой Народной Республике.
"Всего потери противника в полосе группировки войск "Запад" составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.
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