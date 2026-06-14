ВСУ за сутки потеряли более 210 военных в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.

"Всего потери противника в полосе группировки войск "Запад" составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в ведомстве.