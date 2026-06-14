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Названы болезни, которые нужно предотвращать в первую очередь - РИА Новости, 14.06.2026
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06:53 14.06.2026 (обновлено: 06:54 14.06.2026)
Названы болезни, которые нужно предотвращать в первую очередь

Глыбочко: сердечно-сосудистые заболевания нужно предотвращать в первую очередь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и болезни легких занимают первые места в структуре смертности от хронических неинфекционных заболеваний.
  • Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко отметил, что ранняя диагностика и профилактика могут снизить риск возникновения и развития инфаркта миокарда, метастатического рака и хронической дыхательной недостаточности.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также болезни легких занимают первые места в структуре смертности, их нужно предотвращать в первую очередь, сообщил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
"Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и болезни легких занимают первые три места в структуре смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Именно эти три группы патологий мы сегодня должны предотвращать в первую очередь", - сказал Глыбочко.
Он добавил, что ранняя диагностика и профилактика на основе современных технологий способны снизить риск возникновения и развития инфаркта миокарда, метастатического рака и хронической дыхательной недостаточности.
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