Названы болезни, которые нужно предотвращать в первую очередь

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также болезни легких занимают первые места в структуре смертности, их нужно предотвращать в первую очередь, сообщил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.