Сургутский район Югры принимает Кубок России по фиджитал-спорту

СУРГУТ, 14 июн – РИА Новости. Спортсмены по цифровым видам спорта собрались в Сургутском районе Югры на Кубке России по дисциплине "ритм-симулятор" и Кубке главы района по дисциплине Just Dance, по итогам соревнований лучшие спортсмены отправятся в Сириус для отбора на международный турнир "Игры будущего", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«
"Барсово во второй раз принимает Кубок России по дисциплине "ритм-симулятор" и Кубок главы Сургутского района по дисциплине Just Dance. Приехали около 30 спортсменов из 14 регионов — Московской, Ленинградской, Липецкой, Челябинской, Самарской, Кировской, Калужской, Воронежской, Омской, Свердловской и Тюменской областей, Красноярского и Пермского края, а также Югры. По сравнению с прошлым (2025 - ред.) годом число участников выросло вдвое", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".
Глава Сургутского района отметил, что по итогам соревнований 16 лучших спортсменов отправятся на отборочные соревнования в Сириус. Там будут сформированы сборные команды для участия в международном турнире "Игры будущего".
«
"Цифровые виды спорта развиваются в Сургутском районе с 2017 года. В октябре прошлого года в Белом Яре открылась первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта. В ее филиалах на базе школ в поселениях реализуется программа дополнительного образования "Функционально-цифровое двоеборье" – сегодня она внедрена в 59 регионах страны", - подчеркнул глава муниципалитета.
Также, уточнил Трубецкой, при участии местных специалистов была создана уникальная программа анализа спортивных движений. В развитие цифрового спорта в муниципалитете вложено более 270 миллионов рублей.