Сургутский район Югры принимает Кубок России по фиджитал-спорту

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"Барсово во второй раз принимает Кубок России по дисциплине "ритм-симулятор" и Кубок главы Сургутского района по дисциплине Just Dance. Приехали около 30 спортсменов из 14 регионов — Московской, Ленинградской, Липецкой, Челябинской, Самарской, Кировской, Калужской, Воронежской, Омской, Свердловской и Тюменской областей, Красноярского и Пермского края, а также Югры. По сравнению с прошлым (2025 - ред.) годом число участников выросло вдвое", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".